Hilflose Frau gerettet: Polizei lobt aufmerksame Nachbarn

Landau

Nach mehr als 24 Stunden ist eine hilflose Frau in der Südpfalz aus ihrem Haus gerettet worden. Nachbarn hätten die Polizei verständigt, nachdem sie die 58-Jährige aus Edenkoben seit Tagen nicht gesehen hatten, aber Tag und Nacht das Licht im Haus gebrannt habe, teilten die Beamten am Donnerstag mit. Feuerwehrleute schlugen das Glas der Eingangstür am späten Mittwochabend ein und fanden die Frau, die auf dem Boden lag. Sie sei aufgrund eines Schwächeanfalls mindestens 24 Stunden zuvor gestürzt und habe sich nicht aus eigener Kraft aufrappeln können.