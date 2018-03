Das Land Hessen beißt nach eigener Aussage beim Kontaktversuch mit dem chinesischen Mitgesellschafter HNA am Hunsrück-Flughafen Hahn auf Granit. Wie Finanzminister Thomas Schäfer (CDU) der Mainzer „Allgemeinen Zeitung“ (Samstag) sagte, will die Landesregierung ihr Recht womöglich einklagen. So sei der Konzern HNA, der 82,5 Prozent der Hahn-Anteile hält, der Aufforderung nicht nachgekommen, zu einer Gesellschafterversammlung einzuladen. „Wir werden sie nun selbst einberufen“, erklärte der Minister. Kämen die Chinesen nicht und würde die Versammlung so beschlussunfähig, werde Hessens Regierung auf Einberufung einer Gesellschafterversammlung klagen. „Wir machen deutlich, dass wir noch da sind“, betonte Schäfer. Hessen hält die übrigen 17,5 Prozent am Hahn.

Schäfers Sprecher Ralph-Nicolas Pietzonka teilte der Deutschen Presse-Agentur mit, Hessen habe auf ein Schreiben von Mitte Januar bislang keine Antwort bekommen. Christoph Goetzmann, Mitglied der Hahn-Geschäftsführung, sagte der Deutschen Presse-Agentur: ...

