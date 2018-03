Aus unserem Archiv

Landau

Eine Hauswand in Landau ist von einem bislang Unbekannten mit mehreren Herzen verziert worden. Der Hausbesitzer vermute, dass der Täter das Haus verwechselt habe und die Liebesbekundung für junge Damen in der Nachbarschaft bestimmt gewesen sei, teilte die Polizei am Donnerstag mit. Mit einem Farbroller waren in der Nacht zum Mittwoch auf der weißen Wand ein Schriftzug sowie mehreren Herzen in blauer Farbe aufgetragen worden. Von dem verliebten Maler fehlte zunächst jede Spur.