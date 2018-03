Hells Angels könnten Schadenersatz bekommen: Wer zahlt?

Aus unserem Archiv

Neustadt (Wied) (dpa/lrs) – Nach dem gescheiterten Verbot des Vereins «Hells Angels MC Bonn» ist unklar, wer den Rockern Schadenersatz für ihr zu Bruch gegangenes Inventar zahlen könnte. Nur drei Tage vor der Landtagswahl in Rheinland-Pfalz waren am 10. März bei einer Razzia bei ihrem Vereinsheim im rheinland-pfälzischen Neustadt (Wied) schwere Holzbänke zersägt worden. Eine große Statue zerbrach. «Aus unserer Sicht steht dem Verein ein Schadenersatz zu», teilte der Kreis Neuwied am Dienstag mit. Die Aktion mit 120 Polizisten sei aber vom Mainzer Innenministerium veranlasst worden. Im Gespräch sind Tausende Euro. Zuvor hatten andere Medien darüber berichtet.