Berlin/Wiesbaden (dpa/lrs) – Der Rechtsanwalt des Oppenheimer SPD-Bundestagsabgeordneten Marcus Held will sich derzeit nicht über die Ermittlungen gegen seinen Mandanten äußern. Anwalt Jan Hegemann teilte der Deutschen Presse-Agentur am Freitag mit, seine Kollegin Ute Bottmann werde hierzu kurzfristig Akteneinsicht nehmen und eine Stellungnahme gegenüber der zuständigen Staatsanwaltschaft abgeben. Wegen der laufenden Ermittlungen werde es keine weiteren Angaben zu den Vorwürfen gegen Held geben. Die Wiesbadener Anwältin Bottmann vertritt Held strafrechtlich. Die Staatsanwaltschaft Mainz hatte die Ermittlungen gegen ihn ausgeweitet. Dabei geht es im Kern um Grundstücksgeschäfte in Oppenheim.

Mitteilung Staatsanwaltschaft Mainz

