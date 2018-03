Heißester Tag des Jahres mit mehr als 39 Grad in Göllheim

Aus unserem Archiv

Saarbrücken/Offenbach (dpa/lrs) – In Rheinland-Pfalz und im Saarland war es am Sonntag am wärmsten in ganz Deutschland. Der Wetterdienst Meteomedia meldete einen Spitzenwert von 39,2 Grad in Göllheim (Donnersbergkreis) in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben des Deutschen Wetterdienstes war es mit 38,9 Grad in Saarbrücken und in Bad Kreuznach (Rheinland-Pfalz) am wärmsten in Deutschland. Damit wurden bundesweit neue Hitzerekord in diesem Jahr aufgestellt. Der bisherige Spitzenwert sei am 27. Juli mit 36,5 Grad in Bad Kreuznach registriert worden.