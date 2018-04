Mit einem festlichen Gottesdienst hat der Trierer Bischof Stephan Ackermann am Freitag die Heilig-Rock-Tage eröffnet. An seiner Seite war unter anderem der Münchner Kardinal Reinhard Marx, bis Anfang 2008 selbst Bischof in Trier. „Es ist für mich eine große Freunde, wieder einmal hier im Dom von Trier zu sein und das erst recht am Heilig-Rock-Fest, das mir so ans Herz gewachsen war“, sagte er im voll gefüllten Dom.

Zehntausende Besucher werden zu rund 180 Veranstaltungen in der Domstadt erwartet. Im Mittelpunkt des Treffens, bei dem der Heilige Rock als angebliches Gewand Christi gefeiert wird, stehen Gottesdienste, Begegnungen, Musik ...

