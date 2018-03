Fußball-Manager Christian Heidel zittert mit seinem ehemaligen Club FSV Mainz 05 um den Klassenverbleib. „Das lässt mich natürlich nicht kalt. Wenn man fast sein ganzes Leben in einem Verein in Verantwortung stand würde ich lügen, wenn ich sage, dass mich das nicht bewegt. Fester wie ich drückt da keiner die Daumen“, sagte Heidel in einem Interview des „Mannheimer Morgen“ (Mittwoch). Heidel ist seit 2016 Sportvorstand des FC Schalke 04 und war zuvor 24 Jahre lang für die Mainzer aktiv. „Ich bin froh, dass wir mit Schalke das Spiel in Wolfsburg gewonnen haben, um ein bisschen helfen zu können. Aber das wird sicher eine enge Kiste.“

Interview Christian Heidel (Bezahlschranke)

