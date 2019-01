Neue Anlaufstelle für Schwangere, Paare und Familien in der Pfalz: In Germersheim eröffnet an diesem Samstag (11.00 Uhr) ein neues Hebammenzentrum. „Wir wollen dem Hebammenmangel entgegenwirken und zur Anlaufstelle für Frauen und Paare werden, die keine Hebammenhilfe im häuslichen Umfeld bekommen können“, sagte Sprecherin Birgit Piorr-Kemmer der Deutschen Presse-Agentur. Jeder könne telefonisch einen Termin vereinbaren. Im Zentrum arbeiten zunächst acht und ab April zwölf Hebammen.

Die Einrichtung laufe formell als erweiterte Elternschule des Diakonissen-Krankenhauses Speyer, sagte Piorr-Kemmer. „Wie üblich, rechnet jede Hebamme ihre Leistungen mit der Krankenkasse der betreuten Frau ab.“ Außer der originären Hebammenarbeit ...

