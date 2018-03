Aus unserem Archiv

Lauterecken (dpa/lrs) – In Nußbach bei Lauterecken (Kreis Kusel) hat ein Wohnhaus gebrannt. Wie die Polizei mitteilte, sei bei dem Brand in der Nacht zum Dienstag ein Schaden in sechsstelliger Höhe entstanden. Die Bewohner blieben unverletzt. Derzeit sei das Haus unbewohnbar, sagte ein Sprecher der Polizei am Dienstagmorgen. Die Brandursache sei noch unklar. Das Feuer sei gegen Mitternacht ausgebrochen.