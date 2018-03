Hauch von Frühling schon wieder vorbei

Die 20-Grad-Marke ist geknackt: Strahlend blauer Himmel, Sonnenschein und die bislang wärmsten Temperaturen des Jahres haben am Samstag bei Mensch und Tier für die ersten Frühlingsgefühle gesorgt. Es war jedoch nur ein Intermezzo, am Sonntag wechselte das Frühlings- in herbstliches Wetter über. «Dafür ist Tief Barbara verantwortlich», sagte die Meteorologin Dorothea Paetzold vom Deutschen Wetterdienst (DWD) in Offenbach am Sonntag.

Auf Hoch Gulliver folgt nun Tief Barbara.

Foto: Nico Kurth – DPA

Auch der Montag beginnt in Rheinland-Pfalz und dem Saarland trüb, ab dem Nachmittag sieht die Welt schon wieder freundlicher aus. So warm wie am Samstag wird es jedoch nicht. Die höchsten Temperaturen waren an diesem Tag in Worms (20,7 Grad) und Bad Dürkheim (20,6) gemessen worden.

Am Montag liegen die Werte zwischen 8 und 13 Grad. Vormittags ist es teilweise noch wolkig, aber meistens trocken. Am Nachmittag scheint überall die Sonne. Kalt wird es in der Nacht: Die Temperaturen sinken auf 1 bis minus 4 Grad.

Am Dienstag kommt ein Hauch von Frühling zurück. Die Temperaturen liegen bei strahlendem Sonnenschein zwischen 12 und 16 Grad. Am Mittwoch wird es noch etwas wärmer, manchmal lassen sich stärkere Wolkenfelder am Himmel blicken. Es bleibt jedoch trocken.