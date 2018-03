Aus unserem Archiv

Landau

Ein vermeintliches Drogendelikt hat sich in der Pfalz in Luft aufgelöst. Wie die Polizei am Montag mitteilte, hatten die Beamten am Freitagabend einen Hinweis auf Haschischgeruch in einem Garten in Landau bekommen. Die Polizei konnte den Fall dann aber schnell klären: Das verdächtige Aroma kam von einem Grill, auf dem ein 32 Jahre alter Mann Speck räucherte.