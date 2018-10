Hans ist schon Profi beim Windelwechseln

Saarbrücken (dpa/lrs) – Saarlands Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) packt nach der Geburt seiner Zwillinge gerne zu Hause an. „Ich kann die Windeln gar nicht mehr zählen, die ich gewechselt habe“, sagte Hans (40), der vor gut zwei Wochen Vater eines Mädchens und eines Jungens geworden ist. „Ich versuche meine Frau – so gut ich kann – zu unterstützen.“ Manchmal gebe es kurz Diskussionen darüber, wer sich um ein Baby kümmern dürfe. „Aber das Schöne ist: Wir haben zwei, wir können es uns ganz gut aufteilen.“ Er bringe sich mit aller Kraft ein: „Weil es einfach das Schönste ist, was es auf der Welt gibt.“ Er sei dabei gewesen, als seine Frau Tanja die Kinder zur Welt brachte.

Hans soll am (morgigen) Freitag auf einem Landesparteitag in Neunkirchen als Nachfolger von Annegret Kramp-Karrenbauer zum neuen Vorsitzenden der Saar CDU gewählt werden. Biografie Tobias Hans

