Unwetter haben in Rheinland-Pfalz weitere Schäden verursacht. Starke Regenfälle führten in Trassem (Kreis Trier-Saarburg) zu einem Hangrutsch. Dank tatkräftiger Hilfe von Bürgern habe aber verhindert werden können, dass ein Wohnhaus am Mittwochabend nicht erheblich beschädigt wurde, teilte die Polizei am Donnerstag. Am gleichen Ort war schon einige Wochen vorher ein Hang abgerutscht. Neben rund 100 Rettungskräften der Feuerwehr waren Helfer des Technischen Hilfswerks und des Deutschen Roten Kreuzes im Einsatz. Wegen kleinerer Schäden rückte die Feuerwehr außerdem in den Orten Serrig und Beurig aus.

Am Mittwoch hatten Regenfälle mit Hagel in einigen Regionen von Rheinland-Pfalz Spuren hinterlassen. Der Deutsche Wetterdienst hat auch für diesen Donnerstag vor Starkregen und Hagel gewarnt. Polizeimeldung Warnlagebericht DWD

