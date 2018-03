Händler beklagen Umsatzeinbußen zur Heilig-Rock-Wallfahrt

Aus unserem Archiv

Trier

Pilger kommen reichlich, aber die Kundschaft in den Geschäften bleibt weg: Trierer Händler und Gastronomen beklagen zur Heilig-Rock-Wallfahrt Umsatzeinbußen. «Das Minus liegt zwischen 20 und 50 Prozent», sagte die Vorsitzende der City-Initiative Trier, Karin Kaltenkirchen, stellvertretend für rund 170 Händler und Gastronomen am Mittwoch in Trier. Für das Fernbleiben der Kunden aus dem Umland Triers, dem Saarland und Luxemburg gebe es nur einen Grund: «Die erwartete Pilgerzahl von 500 000 schreckt sie ab», sagte Kaltenkirchen. Sie glaubten, es sei in Trier zu viel Betrieb – und mieden im Wallfahrtsmonat die Stadt.