Hände weg vom Handy: Polizei zieht Bilanz zum Kontrolltag

Mainz (dpa/lrs)- Mal eben eine Whatsapp-Nachricht verschicken, kurz zuhause anrufen: Für die Verkehrssicherheit ist das kein gute Idee. Bei einem Aktionstag zum Thema Ablenkung haben Polizisten in Rheinland-Pfalz am Donnerstag an mehr als 100 Stellen knapp 3140 Fahrzeuge kontrolliert, wie das Landeskriminalamt (LKA) am Freitag mitteilte. Die Bilanz: 1437 Mal wurden Regelverstöße bei Auto-, Lastwagen- und Radfahrern registriert. Die meisten von ihnen ließen sich vom Handy ablenken lassen.

Ein spezieller Fall wurde in Bad Bergzabern entdeckt: Eine Autofahrerin habe nicht nur ein Handy in der Hand gehalten, sondern in der anderen noch ein Eis, teilte die Polizei mit. ...

