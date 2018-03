Hälfte der Azubis nicht wirklich zufrieden mit Berufsschulen

Aus unserem Archiv

Mainz

Nur etwas mehr als die Hälfte der Azubis in Rheinland-Pfalz ist wirklich zufrieden mit der Ausbildung in den Berufsschulen. Zu den Kritikpunkten gehöre veraltetes Material und technisches Gerät, heißt es im Ausbildungsreport 2017, den der Deutsche Gewerkschaftsbund (DGB) am Mittwoch in Mainz vorstellte. Rheinland-Pfalz hat laut DGB im Bundesvergleich deutlichen Nachholbedarf; Investitionen seien dringend notwendig. Etwa 57 Prozent der befragten Lehrlinge bewerteten die Qualität des Unterrichts mit „sehr gut“ oder „gut“, rund 28 Prozent mit „befriedigend“ und 15 Prozent mit „ausreichend“ oder „mangelhaft“.