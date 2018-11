Hacker legen mittelständisches Unternehmen in der Pfalz lahm

Kaiserslautern/Frankfurt (dpa/lrs) – Hacker haben in der Nordpfalz ein mittelständisches Unternehmen lahmgelegt. Die Polizei in Kaiserslautern bestätigte am Samstag den Eingang einer Anzeige wegen Betruges. Es gehe um einen Hackerangriff auf ein Unternehmen in Rockenhausen, sagte ein Sprecher. Die „Bild“-Zeitung (Samstag) berichtete, dass möglicherweise aus Nordkorea stammende Cyber-Kriminelle den Bau- und Planungskonzern erpressten. Sie hätten die komplette Kontrolle über Rechner der Firma erlangt und rund 111 000 Euro in der virtuellen Währung Bitcoin gefordert

„Die Daten der Firma wurden durch einen Trojaner blockiert. Die Lösegeldforderung beträgt 20 Bitcoin“, wird Oberstaatsanwalt Udo Gehring in der Zeitung zitiert. Nach Angaben des Unternehmens werde kein Geld gezahlt ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.