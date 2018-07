Grünen-Chef Robert Habeck hat im rheinland-pfälzischen Kandel liberale Demokraten zu Einigkeit im Protest gegen autoritäre Politik und einen Rechtsruck aufgerufen. „Wir haben eine Situation, die man nicht ernst genug einschätzen kann“, sagte Habeck am Freitag im Gespräch mit der Initiative „Wir sind Kandel“. Diese wirbt nach dem Mord an der 15 Jahre alten Mia für Solidarität und Weltoffenheit. Weltweit und in Europa radikalisiere sich der politische Diskurs. Sich das bewusst zu machen, bedeute auch, „dass man prinzipiell, solange man auf der Seite der liberalen Demokratie steht, bündnisfähig ist miteinander.“

Ein mutmaßlich aus Afghanistan stammender Flüchtling, Mias Ex-Freund, soll die Jugendliche aus Eifersucht im Dezember in einem Drogeriemarkt erstochen haben. Seitdem ist die kleine Stadt zum Schauplatz vieler Demonstrationen der ...

