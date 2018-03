Gutachten: Schulden des Nürburgrings viel größer als Verkehrswert

Aus unserem Archiv

Nürburg

Der Fehlbetrag beim insolventen Nürburgring ist nach einem Gutachten weitaus größer als der Verkehrswert. Ein Verkauf der Rennstrecke in der Eifel würde also nur einen kleineren Teil der Schulden begleichen. Das geht aus einem internen Dokument hervor, über das «Rhein-Zeitung» und «Trierischer Volksfreund» am Dienstag berichteten.