Gut 340 000 Anfragen an grenzüberschreitende Polizeistelle

Aus unserem Archiv

Luxemburg

Das Zentrum für grenzüberschreitende Polizeiarbeit in Luxemburg hat seit seiner Gründung vor 15 Jahren gut 340 000 Anfragen bearbeitet. Insgesamt 40 Mitarbeiter aus Deutschland, Luxemburg, Frankreich und Belgien arbeiten hier gemeinsam an der Aufklärung von Straftaten in der Großregion. „Wir haben schon dazu beigetragen, dass etliche Täter identifiziert werden konnten“, sagt der Deutsche Koordinator des Gemeinsamen Zentrums für Polizei- und Zollzusammenarbeit, Thomas Kiefer. Im Zentrum laufen Informationen von elf Behörden aus den vier Ländern zusammen, die bei einem Verbrechen ruckzuck abgefragt und kombiniert werden können.