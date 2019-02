Die drei Regierungsfraktionen in Rheinland-Pfalz wollen das Bundesverkehrsministerium dazu bewegen, seine ablehnende Haltung zu einer Alternativstrecke für Güterzüge im Mittelrheintal zu ändern. Technische Maßnahmen zur Lärmdämmung seien zwar sinnvoll, sagte der SPD-Fraktionsvorsitzende Alexander Schweitzer am Montag in Mainz. Auf Dauer führe aber kein Weg daran vorbei, den Güterzugverkehr auch über eine andere Strecke zu führen, etwa über eine Trasse von Troisdorf bei Bonn ins hessische Mainz-Bischofsheim. In Rheinland-Pfalz regiert eine Koalition aus SPD, FDP und Grünen.

Laut Bundesverkehrsministerium rechnet sich eine Entlastungsstrecke erst bei einer Verzehnfachung des Zugverkehrs im Mittelrheintal. Damit seien die Hoffnungen der Menschen mit Füßen getreten worden, sagte Schweitzer. „Dass die Alternative Güterverkehrsstrecke, ...

