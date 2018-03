Günther Jauch erkennt seinen eigenen Wein nicht

Aus unserem Archiv

Mainz

Günther Jauch (55) fällt es offenbar schwer, seinen eigenen Wein zu erkennen. Beim SWR Uni-Talk in Mainz servierte SWR-Fernseh-Chefredakteur Fritz Frey dem Talkmaster und Hobby-Winzer Riesling von dessen Weingut in Rheinland-Pfalz – und Jauch merkte es nicht. «Das ist aber kein großes Gewächs, sondern geht in Richtung Kabinett oder Spätlese», sagte er nach dem ersten Schluck. Frey konnte dazu nichts sagen, worauf Jauch bemerkte: «Ich weiß ja nicht, was für einen Fusel Sie hier ausschenken.»