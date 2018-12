Er hat einen Durchmesser von 20 Metern: Einer der größten Adventskränze in Deutschland ist am Samstag in Mörschied im Hunsrück aufgebaut worden. Mit roten und goldfarbenen Päckchen geschmückt, hat er auch „Riesenkerzen“: Stahltonnen, in denen das Feuer brennt. Zehn bis zwölf Kubikmeter Fichtenäste hat Ranger Oliver Groß vom Nationalpark Hunsrück-Hochwald dafür zusammengeflochten. Der Korpus des Maxi-Kranzes bestehe aus rundgebogenem Draht, die Äste kämen aus dem Gemeindewald, sagte er.

Mehrere Hundert Menschen kamen zu der Attraktion, die von einem Weihnachtsmarkt und einem Weihnachtssingen begleitet wurde. Es handelte sich um eine Benefizveranstaltung der Ortsvereine von Mörschied (Kreis Birkenfeld): Mit Spenden ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.