Grünen-Politikerin: Piraten können Chancen für Rot-Grün gefährden

Die Piratenpartei könnte die Chancen für eine mögliche rot-grüne Koalition nach der Bundestagswahl aus Sicht der Grünen-Bundestagsabgeordneten Tabea Rößner in Gefahr bringen. «Natürlich sind sie insofern eine Bedrohung, wenn sie eine rot-grüne Mehrheit verhindern. Sie nehmen uns etwas weg und sie nehmen der SPD etwas weg», sagte die Mainzer Abgeordnete in einem Gespräch mit der Nachrichtenagentur dpa. Rößner sieht aber nicht nur Folgen für die Grünen: «Die Piraten speisen sich – das hat die Wählerwanderung bei der Saarland-Wahl gezeigt – aus allen Parteien, vor allem aber aus dem Potenzial der Nichtwähler. Und letzteres ist zu begrüßen.»

Rößner sieht die Piraten als ernste Konkurrenz.

Foto: Frank Rumpenhorst/Archiv – DPA

In einer Befragung des INSA-Meinungstrends für die «Bild»-Zeitung kamen die Piraten bei der Sonntagsfrage auf 10 Prozent der Stimmen (plus 1), die Grünen auf 15 Prozent (plus 2) und die SPD auf 26 Prozent (minus 1). Im Saarland zogen die Piraten erstmals in den Landtag ein nach einem Ergebnis von 7,4 Prozent.

Die Mainzer Grünen-Bundestagsabgeordnete forderte, die politischen Ziele der Piratenpartei genau unter die Lupe zu nehmen. «Es ist wichtig, dass man sie ernst nimmt, sich inhaltlich mit ihnen auseinandersetzt und Widersprüche aufzeigt wie zum Beispiel die Forderung nach mehr Transparenz und Datenschutz zugleich», sagte Rößner. «Man muss die Piraten an dem messen, was sie fordern. Wir haben die ernsthafte Auseinandersetzung schon aufgenommen.»