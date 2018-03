Grünen-Fraktionschef unterstützt Gabriel bei Schuldenhaftung

Aus unserem Archiv

Mainz

Der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler unterstützt den Vorstoß von SPD-Chef Sigmar Gabriel für eine langfristig gemeinschaftliche Schuldenhaftung der Euro-Länder. «Wie instabil eine gemeinsame Währung gemacht werden kann ohne gemeinsame Schuldenhaftung, haben wir in den letzten Monaten alle leidvoll gesehen», sagte Köbler am Mittwoch der Nachrichtenagentur dpa in Mainz. «Man stelle sich vor, das wirtschaftlich starke Nordrhein-Westfalen wäre 1948 bei der Einführung der D-Mark nicht bereit gewesen, für das Agrarland Bayern zu haften – dann hätte die D-Mark auch nicht funktionieren können.» Der Euro kranke an der fehlenden Gemeinschaftshaftung.