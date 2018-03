Grünen-Fraktionschef: Nürburgring-Desaster kostet Steuergeld

Mainz/Koblenz (dpa/lrs) – Für den ins Schlingern geratenen Nürburgring wird nach Ansicht des rheinland-pfälzischen Grünen-Landtagsfraktionschefs Daniel Köbler auch der Steuerzahler geradestehen müssen. Das Land hatte eine Rücklage von 254 Millionen Euro für die Rennstrecke in der Eifel geschaffen, die vor der Pleite steht. «Es darf heute bezweifelt werden, dass dieses Geld komplett an den Landeshaushalt zurückfließt», sagte Köbler in einem Interview der «Rhein-Zeitung» (Koblenz/Mainz, Mittwoch).

Köbler: Die Verantwortung liegt in Rheinland-Pfalz.

Foto: Uwe Anspach/Archiv – DPA

Noch sei aber unklar, wie viel Geld der öffentlichen Hand für die weitgehend landeseigene Besitzgesellschaft Nürburgring GmbH fließen muss. «Mit der Unterstützung des Insolvenzverwalters müssen wir zu einer Neukonzeption am Nürburgring kommen, die den Schaden für die Steuerzahler so gering wie möglich hält», sagte Köbler dem Blatt. Er sei sich aber sicher, dass es den Nürburgring noch viele Jahrzehnte geben werde. Die Rennstrecke ist unter anderem durch die Formel 1 und das Musikfestival Rock am Ring bekannt.

Die Nürburgring GmbH ist in Schieflage geraten, weil Pachtzahlungen ausblieben. Die EU-Kommission will eine Finanzspritze des Landes Rheinland-Pfalz nicht genehmigen. Anders als der Ministerpräsident und Koalitionspartner Kurt Beck (SPD) will Köbler aber nicht Brüssel für das Finanz-Desaster verantwortlich machen. «Die Verantwortung für die Fehlinvestitionen am Nürburgring liegt in Rheinland-Pfalz», sagte der Grünen-Politiker. Über die geplante Sanierung der Rennstrecke wollen heute (Mittwoch/11.30) der Sachwalter Jens Lieser und der alleinvertretungsberechtigte Geschäftsführer der Nürburgring GmbH, Thomas B. Schmidt, informieren.