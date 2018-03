Grünen-Fraktionschef gegen vierspurigen Ausbau der B10

Aus unserem Archiv

Mainz

Der rheinland-pfälzische Grünen-Fraktionschef Daniel Köbler lehnt einen vierspurigen Ausbau der Bundesstraße 10 in der Pfalz ab. «Die Grünen wollen einen dreispurigen Ausbau mit intelligenter Verkehrsführung. Damit würden wir auch den Flächenverbrauch extrem reduzieren», sagte Köbler der Nachrichtenagentur dpa in Mainz. Wenn die Sanierung der Autobahn 6 fertig sei, müsse der Transitverkehr von der B10 verschwinden. CDU-Generalsekretär Hermann Gröhe hatte bei einem Besuch in Rheinland-Pfalz am Freitag für einen vierspurigen Ausbau geworben.