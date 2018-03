Grüne: Umgang im Landtag hat sich verändert

Aus unserem Archiv

Mainz

Der politische Stil in der rheinland-pfälzischen Landespolitik hat sich nach Einschätzung der Grünen im vergangenen Jahr zunehmend verschlechtert. Die anfangs sachliche Auseinandersetzung werde von Seiten der AfD immer persönlicher geführt, sagte Fraktionsvorsitzender Bernhard Braun am Freitag in Mainz. „Die Bedrohungen gegenüber Politikern insgesamt, auch auf kommunaler Ebene, nehmen zu.“