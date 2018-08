Für die Erhaltung von Streuobstwiesen will Rheinland-Pfalz darauf hinwirken, dass sich die Nutzung dieser Kulturen weiter lohnt. „Streuobstwiesen sind bedroht, da sie unter anderem wegen größerer Maschinen sowie steigender Pacht und Kaufpreise der Böden zunehmend der industrialisierten Landwirtschaft weichen müssen oder in intensiv bewirtschaftete Plantagen umgewandelt werden“, warnte der umweltpolitische Sprecher der Grünen-Fraktion, Andreas Hartenfels. Der rheinland-pfälzische Anteil von gut fünf Prozent an schätzungsweise 300 000 Hektar Streuobstwiesen in Deutschland entspricht etwa dem Anteil der Landesfläche am Bundesgebiet.

Die meisten Streuobstwiesen gibt es nach einer Auswertung von parlamentarischen Anfragen der Grünen-Fraktionen in zehn Bundesländern in Baden-Württemberg (110 000 Hektar), gefolgt von Bayern (70 000 Hektar). In Nordrhein-Westfalen schätzt das Landesumweltamt (LANUV), dass es ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.