Anlässlich des siebten Jahrestags der Atomkatastrophe im japanischen Fukushima am 11. März 2011 fordern die rheinland-pfälzischen Grünen eine baldige Abschaltung der grenznahen Atomkraftwerke Cattenom, Tihange, Doel und Fessenheim. Es sei nicht genug, dass eine Abschaltung der letzten deutschen Atommeiler für das Jahr 2022 geplant sei, sagte die stellvertretende Fraktionsvorsitzende und anti-atompolitische Sprecherin der Grünen, Jutta Blatzheim-Roegler, am Samstag laut Mitteilung. Dass die vier AKWs in Belgien und Frankreich noch liefen, sei ein Beweis dafür, dass aus dem Super-Gau in Fukushima nicht genug gelernt worden sei.

„Unfälle und Fehlfunktionen am Fließband, immer neue Details werden über den erschreckenden Zustand dieser Reaktoren bekannt, und eine grundlegende technische Erneuerung scheint schon aufgrund ihres hohen Alters nicht stattzufinden“, sagte ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.