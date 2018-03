Grüne EU-Abgeordnete fordern Schutz von Hinweisgebern

Aus unserem Archiv

Luxemburg

Die Fraktion der Grünen im Europaparlament hat einen umfassenden Schutz von Informanten gefordert, die die Öffentlichkeit über Missstände vor allem in Unternehmen und Behörden informieren. Es sei jetzt „dringender denn je, einen EU-weiten Rechtsrahmen mit gemeinsamen Mindeststandards für den Schutz der Informanten (Whistleblower) zu beschließen“, heißt es in einer Erklärung, die mehrere Grünen-Abgeordnete am Montag in Luxemburg veröffentlichten.