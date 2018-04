Die große chinesische Karl-Marx-Statue zum 200. Geburtstag des Denkers wird früher als geplant in Trier aufgestellt. Die 4,40 Meter große Bronzeskulptur soll bereits an diesem Freitag (13. April) auf das Treppenpodest gesetzt werden, wie die Stadt Trier am Montag mitteilte. Dies sei aus technischen Gründen notwendig. Die Statue, die die Volksrepublik China der Marx-Geburtsstadt Trier schenkt, soll am runden Jubiläum am 5. Mai auf einem Platz nahe der Porta Nigra enthüllt werden.

Bis dahin bleibe sie schützend verpackt, sagte Stadtsprecher Michael Schmitz. Inklusive Unterbau wird das Werk 5,50 Meter hoch. Ursprünglich war die Aufstellung für Anfang Mai geplant gewesen. Um die Basaltplatten ...

