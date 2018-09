Großbaustelle: Aus für Evangelischen Kirchentag

Mannheim/Ludwigshafen (dpa/lsw) – Der für das Jahr 2027 in Mannheim und Ludwigshafen geplante Deutsche Evangelische Kirchentag ist wegen einer Straßensanierung abgesagt worden. Die Bauarbeiten an einer innerstädtischen Hochstraße in Ludwigshafen dauerten erheblich länger als ursprünglich angenommen, teilte der Evangelische Oberkirchenrat in Baden am Freitag in Karlsruhe mit. Erst nach Abschluss der Arbeiten, der jetzt auf Anfang der 2030er Jahre verschoben worden sei, könne ein Kirchentag im nordbadischen Mannheim und im rheinland-pfälzischen Ludwigshafen stattfinden. Das habe die Stadtverwaltung Ludwigshafen den beiden Landeskirchen in Baden und der Pfalz sowie der Geschäftsstelle des Deutschen Evangelischen Kirchentags in Fulda mitgeteilt.

Während der Bauarbeiten wären die Verkehrsbehinderungen für ein derartiges Großereignis zu umfangreich, gibt der Oberkirchenrat das Argument der Ludwigshafener wieder. Ob Mannheim und Ludwigshafen den Kirchentag in den 2030er Jahren ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.