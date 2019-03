Auf der „Rheinland-Pfalz Ausstellung“ in Mainz soll sich in diesem Jahr alles ums Bauen und Renovieren drehen. Die am Samstag nächster Woche beginnende größte Verbrauchermesse in Rheinland-Pfalz werde aktuellen Themen rund ums Bauen unter einem Dach bedienen, sagte Messe-Geschäftsführer Sebastian Kreuser am Mittwoch in Mainz. Wer sich gerade ein Eigenheim baue, werde auf der Messe viele aktuelle Anregungen finden und könne sich bei Fragen zum energieeffizienten Bauen unterstützen lassen.

Wie in den vergangenen Jahren sollen die rund 70 000 erwarteten Besucher auch bei Genuss- und Lebensmitteln auf ihre Kosten kommen. Insgesamt werden 700 Aussteller vom 6. bis zum 14. ...

