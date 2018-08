Ein wenig närrisches Thema hat den Mainzer Carneval-Verein bei einer außerordentlichen Mitgliederversammlung beschäftigt: Wegen „gravierender Mängel in der Buchhaltung“ musste der Verein seinen Jahresabschluss für das zum 30. Juni 2016 abgeschlossene Vereinsjahr 2015/16 neu vorlegen. Der damalige Vorstand unter Richard Wagner wurde auf der Versammlung am Montagabend nicht entlastet. Erst wolle der derzeitige Vorstand mit Präsident Reinhard Urban juristisch prüfen lassen, ob möglicherweise Haftungsforderungen zu stellen seien, teilte der Verein am Dienstag mit. Der nächste Rosenmontagszug in Mainz sei nicht betroffen, sagte ein Sprecher.

Teilnehmer sprachen von einer „sehr sachlichen Diskussion“ auf der Versammlung, zu der 129 Mitglieder erschienen waren. Die Stimmung sei „angesichts der Lage entspannt“ gewesen. Der nun vorgelegte Jahresabschluss für die ...

