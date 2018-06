Die besten Gockelkräher Deutschlands werden am Sonntag (10. Juni, 14 Uhr) wieder in Göcklingen gesucht. Bei der 5. Offiziellen Deutschen Gockelkrähmeisterschaft im Landkreis Südliche Weinstraße wird ein großes Teilnehmerfeld mit vielen kurzfristigen Anmeldungen erwartet, wie der Veranstalter mitteilte. Bei der Meisterschaft, bei der nicht Tiere sondern Menschen um die Wette krähen, können Einzelteilnehmer oder Teams antreten. Eine Jury entscheidet, wer am authentischsten gackert und stolziert. Die erste Gockelkrähmeisterschaft fand im Jahr 2013 statt. 2018 wird erstmals auf dem sogenannten Hoffmann'schen Kulturacker gekräht, der bis zu 4000 Zuschauern und vor allem -hörern Platz bietet.

Gockelkrähmeisterschaft im Internet

