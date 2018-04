Als Mädchen sich für einen vermeintlich typischen Männerjob interessieren? Beim bundesweiten „Girls' Day“ am Donnerstag haben auch in Rheinland-Pfalz Tausende Schülerinnen in technische, wissenschaftliche und handwerkliche Berufe hineingeschnuppert, die bislang oft eher von Männern ausgeübt worden sind. „Auch heute noch verunsichern Klischees viele junge Menschen, wenn es um die Berufswahl geht“, teilte die Staatssekretärin im Frauenministerium, Christiane Rohleder (Grüne), in Mainz mit. „Wir wünschen uns, dass wir traditionelle Rollenbilder überwinden und Mädchen wie Jungen unabhängig von solchen Bildern einen Beruf wählen, der ihnen entspricht und Spaß macht.“

Auch in ihrem Ministerium hätten sich am Donnerstag drei Mädchen über digitale Technik und Führungsaufgaben informieren können. Betriebe und Organisationen in Rheinland-Pfalz stellten laut Rohleder in rund 500 Aktionen mehr ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.