Gipfelpräsident Hans setzt bei Europa auf die Jugend

Saarbrücken (dpa/lrs) – Saar-Ministerpräsident Tobias Hans (CDU) setzt mit Blick auf eine grenzüberschreitende Zusammenarbeit in Europa und insbesondere in der Großregion vor allem auf die Jugend. Die Mitwirkung der Bürger, insbesondere der jungen Generation, sei „das Kernelement, welches unsere Großregion stark und zukunftsfähig macht“, sagte Hans bei der Auftaktveranstaltung zur saarländischen Gipfelpräsidentschaft am Montag in Saarbrücken. Dabei diskutierten Vertreter der Gipfelländer und rund 100 junge Erwachsene über die künftige Ausgestaltung der Großregion. Grenzregionen seien „Chancen-Regionen“, sagte Hans.

Die Großregion besteht aus dem Saarland und Rheinland-Pfalz, Luxemburg, Lothringen, Wallonien und der Deutschsprachigen Gemeinschaft Belgiens. Insgesamt leben rund zwölf Millionen Menschen in der Region. Mit 230 000 Grenzgängern ist ...

