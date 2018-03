Neustadt/Weinstraße (dpa/lrs) – Das Gimmeldinger Mandelblütenfest wird am Wochenende des 24. und 25. März gefeiert. Das teilte die Stadt Neustadt an der Weinstraße, zu der der Weinort Gimmeldingen gehört, am Donnerstag mit. Das Fest gilt nach Angaben der Organisatoren als Auftakt der Weinfestsaison in Deutschland und als das älteste seiner Art. Ein festes Datum dafür gibt es nicht. Der jeweils neu festgelegte Termin orientiert sich an der Mandelblüte in dem Ort, in dem etwa 1500 Mandelbäume stehen. Die Blütenpracht und das Fest ziehen alljährlich Tausende Besucher an. Sie können vom Mandelblüten-Panoramaweg aus über die Rheinebene sehen und sich an zahlreichen Ausschankstellen stärken.

Mandelblütenfest

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.