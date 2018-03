Gewerkschaft: Hunderte Förderschullehrer fehlen

Aus unserem Archiv

Mainz

Die Lehrergewerkschaft Verband für Bildung und Erziehung (VBE) sieht in Rheinland-Pfalz einen eklatanten Mangel an Förderschullehrern und fordert Änderungen in der Ausbildung. An Förderschulen fehlten 200 voll ausgebildete Förderschullehrkräfte, betonte der rheinland-pfälzische Landesverband des VBE am Montag in Mainz. 100 weitere seien an Schwerpunktschulen nötig, also Grund- und weiterführenden Schulen der Sekundarstufe mit inklusivem Unterricht.