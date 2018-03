Gewerkschaft beklagt Erziehermangel in Kitas

Aus unserem Archiv

Der Mangel an Erziehern in rheinland-pfälzischen Kitas hat sich einer Gewerkschaftsumfrage zufolge verschärft. Der Arbeitsmarkt scheine vielerorts leer gefegt, teilte die Gewerkschaft Erziehung und Wissenschaft Rheinland-Pfalz (GEW) am Dienstag in Mainz mit. Das habe eine Umfrage bei rund 500 Kitas ergeben. Auf Stellenanzeigen meldeten sich weniger Interessenten. Die Qualität der Bewerbungen sei insgesamt schlechter geworden. Freiwerdende Stellen könnten offensichtlich nur noch verzögert oder gar nicht wieder besetzt werden.