Beleidigungen, Angriffe, Drohungen und körperlichen Attacken: Immer mehr Polizisten, Feuerwehrleute und Rettungsdienstler werden zur Zielscheibe. Das soll sich ändern. Helfen soll dabei unter anderem ein Video.

Mainz/Bad Kreuznach (dpa/lrs) - #IMMERDA - Diesen Slogan werden Menschen in Rheinland-Pfalz in Zukunft öfter zu Gesicht bekommen auf Fahrzeugen von Polizei, Feuerwehr und Rettungsdienst sowie in den Auftritten der ...