Trockenheit und Wärme sorgen in diesem Jahr für eine ungewöhnlich zeitige Getreideernte. „Wir sind drei Wochen früher dran als sonst, das hatten wir noch nie“, sagte der Präsident des Bauern- und Winzerverbands Rheinland-Pfalz Süd, Eberhard Hartelt, am Donnerstag in Gimbsheim (Kreis Alzey-Worms). Diese Erfahrung in seinem Betrieb im Donnersbergkreis werde von vielen Landwirten in der Region geteilt. Trotz der ungewöhnlichen Witterung in einem „Jahr ohne Frühling“ mit einem fast nahtlosen Übergang vom Winter zum Sommer sei die Ernte in Menge und Qualität gut ausgefallen, wobei es allerdings regionale Schwankungen gebe.

„Bei allen Schwierigkeiten, die wir haben, muss man zufrieden und dankbar sein, wenn man sich die katastrophalen Meldungen aus Nord und Ostdeutschland anschaut“, sagte Hartelt. Bei Winter- und Sommergerste für ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.