Gesundheitsministerin: Organspende-Reform konsequent umsetzen

Aus unserem Archiv

Mainz

Alle Bundesbürger ab 16 werden künftig per Post über ihre Einstellung zur Organspende befragt – diesen Beschluss des Bundestags begrüßt die rheinland-pfälzische Gesundheitsministerin Malu Dreyer (SPD). «Es kommt darauf an, dass die Neuregelung konsequent umgesetzt wird», sagte Ministeriumssprecherin Beate Fasbender-Döring am Freitag in Mainz. Es sei gut, dass die Spendenbereitschaft auch auf der elektronischen Gesundheitskarte dokumentiert werden könne. Sie wies darauf hin, dass es die geplanten Beauftragten für Transplantationen in Krankenhäusern im Land schon gebe.