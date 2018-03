Gesuchter Betrüger nach langer Suche in Kairo gefasst

Saarbrücken/Kairo (dpa/lrs) – Ein in Deutschland verurteilter Betrüger aus Völklingen ist der Polizei in Kairo ins Netz gegangen. Von Ägypten aus wurde der 55 Jahre alte Mann zunächst nach Berlin geflogen, wie die Polizei im Saarland am Freitag mitteilte. Der wegen banden- und gewerbsmäßigen Betrugs gesuchte Mann soll zwischen Anfang 2007 und September 2008 gemeinsam mit Rechtsanwälten und Kfz-Sachverständigen Unfälle fingiert und mit den ahnungslosen Versicherungsunternehmen abgerechnet haben.

Der Mann hatte sich nach der Urteilsverkündung im Januar 2012 seiner dreijährigen Haftstrafe entzogen. Die Zielfahnder suchten nach ihm und konnten den Völklinger nach sechs Jahren in Kairo aufspüren. Die ...

