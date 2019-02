Der seit knapp drei Wochen vermisste Steinbock „Anton“ ist zurück im Saarbrücker Wildpark: Ein Mann aus Hessen soll ihn gestohlen und an ein Wildgehege in der Nähe von Passau in Bayern verkauft haben, wie die Polizei in Saarbrücken am Dienstag mitteilte. Dort wurde der 13 Jahre alte und 100 Kilo schwere Bock im Zuge einer Fahndung aufgespürt. Nun wurde er in die Heimat zurück gebracht: „Wir freuen uns, dass er wieder zurück ist“, sagte Forst-Leiter Ralf Blechschmidt. „Anton“ sei „aufgrund seiner Erscheinung und seines sanften Wesens“ sehr beliebt.

Die Ermittler gingen davon aus, dass der 54 Jahre alte Tatverdächtige den Bock fachmännisch narkotisiert und aus dem Park in Saarbrücken gestohlen habe. Offensichtlich sei nach dem Verkauf an das ...

