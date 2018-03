Gesetzlicher Mindestlohn würde im Saarland jedem Achten helfen

Aus unserem Archiv

Saarbrücken (dpa/lrs) – Ein bundesweit eingeführter gesetzlicher Mindestlohn von 8,50 Euro pro Stunde würde im Saarland jedem achten Arbeitnehmer helfen. Denn zwölf Prozent der Beschäftigten im Produzierenden Gewerbe und in der Dienstleistungsbranche verdienen noch weniger Geld, wie das Statistische Amt des Saarlandes am Donnerstag in Saarbrücken mitteilte. Davon arbeiten 59 Prozent als 400-Euro-Jobber, 23 Prozent als Vollzeitbeschäftigte und 18 Prozent in Teilzeit. Zwei Drittel der Geringverdiener sind Frauen. Ebenfalls zwei Drittel haben keine Ausbildung. Die Zahlen stammen von 2010.