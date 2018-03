Gerichtspräsident schlägt Gesprächsangebot von Spiegel aus

Aus unserem Archiv

Koblenz

Der höchste Richter von Rheinland-Pfalz hat ein Gesprächsangebot der von ihm kritisierten Integrationsministerin Anne Spiegel (Grüne) ausgeschlagen. Das Oberverwaltungsgericht (OVG) in Koblenz teilte der Deutschen Presse-Agentur am Donnerstag mit, dass Spiegels Büro den Präsidenten von OVG und Verfassungsgerichtshof (VGH), Lars Brocker, am kommenden Montag (5.2.) zu einem Gespräch nach Mainz gebeten habe. Brocker antwortete: „Wenn ich als Präsident des Oberverwaltungsgerichts Gesprächsbedarf mit der Landesregierung habe, ist mein Ansprechpartner der Justizminister.“ Mit Herbert Mertin (FDP) gebe es „in dieser Sache aber keinen Gesprächsbedarf“.