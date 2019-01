Nicht jede Treppe an einem öffentlichen Weg muss mit einem Geländer oder Handlauf gesichert werden. Das hat das Oberlandesgericht Koblenz in einem am Donnerstag veröffentlichten Urteil entschieden (Az.: 1 U 1069/17). Die Richter gaben damit einer Verbandsgemeinde Recht, die sich gegen die Klage einer Versicherung gewehrt hatte. Konkret ging es um einen Unfall auf einer Treppe im Juni 2015, bei dem sich eine Frau ein Handgelenk gebrochen und Prellungen zugezogen hatte. Weil dort kein Geländer war, wollte die gesetzliche Krankenversicherung der Frau die Behandlungskosten in Höhe von 5444,93 Euro von der für die Sicherung des Weges zuständigen Verbandsgemeinde zurückfordern – letztlich vergeblich.

Vor dem Landgericht Trier, in dessen Bezirk sich der Unfall ereignet hatte, hatte die Klage der Versicherung zunächst noch Erfolg gehabt, das Oberlandesgericht (OLG) hob diese Entscheidung indes auf. Ein ...

Jetzt weiterlesen Angemeldet bleiben Anmelden Passwort vergessen? Sie sind bereits Abonnent der Zeitung und haben noch keine Zugangsdaten? Hier kostenlos registrieren Zugang erwerben Einzel-Pass Zugriff auf diesen Artikel Zahlart wählen € einmalig 0,49 Per Handy bezahlen

Tages-Pass 24 Stunden Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 1,00 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Monats-Pass 30 Tage Zugriff auf Rhein-Zeitung.de Zahlart wählen € einmalig 11,90 Per Handy bezahlen Per PayPal bezahlen

Jahres-Pass 12 Monate Zugriff auf Rhein-Zeitung.de und RZmobil-App Zahlart wählen € monatlich 10,90 Per Lastschrift bezahlen

Digital-Abo 4 Wochen Zugriff auf Rhein-Zeitung.de,

RZmobil-App, E-Paper und E-Paper-App Zahlart wählen 29,00 € monatlich zum Testen 0 € 29,00 Per Lastschrift bezahlen

Um einen Zugang zu erwerben muss JavaScript aktiviert sein. Alle Angebote im Überblick. Fragen? Wir helfen gerne weiter:

Telefonisch unter 0261/9836-2000 oder per E-Mail an: aboservice@rhein-zeitung.net

Copyright © Rhein-Zeitung. Texte und Fotos von Rhein-Zeitung.de sind urheberrechtlich geschützt. Weiterverwendung nur mit Genehmigung, siehe Impressum.